Суд обратил автомобиль с украинскими номерами в доход РФ в Новосибирске

В Новосибирске суд обратил в доход государства автомобиль однорукого наркодилера.

Преступника задержали в Кировском районе Новосибирска весной 2023 года при попытке сбыть 30 кг мефедрона. Наркотики он хранил в подполе своего Renault Megan, который был зарегистрирован на Украине.

Суд признал наркоторговца виновным в покушении на сбыт и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд счёл автомобиль орудием преступления и конфисковал его в пользу государства.

— 13.01.2024 в адрес суда поступило уведомление, что автомобиль «Renault Megan» с государственным регистрационным знаком Украины в рамках исполнения приговора передан судебному приставу-исполнителю для передачи в доход государства, — сообщили в Кировском районном суде.

Напомним, машина с тайником следовала из Латвии в Новосибирск. В пути следования оперативники заменили мефедрон на муляж и сопроводили автомобиль до сибирской столицы. Заказчика взяли во время передачи фальшивых наркотиков.

Ранее редакция сообщала о том, что около килограмма мефедрона нашли полицейские у жителя Новосибирска. В отношении него возбуждено уголовное дело.