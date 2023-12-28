В метрополитене рассказали о графике работы в новогоднюю ночь в Новосибирске

Новосибирский метрополитен опубликовал график работы в новогоднюю ночь. Выходы в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года будут работать до 3-х часов только на трех станциях: «Площадь Маркса», «Речной вокзал» и «Площадь Ленина».

На станциях «Гагаринская» и «Золотая нива» через вестибюль №1 можно будет пройти так же, до 3-х ночи, а вестибюль №2 закроется в полночь.

На «Заельцовской», «Площади Гарина-Михайловского», «Маршала Покрышкина» и «Березовой рощи» вестибюль №1 будет открыт до полуночи, вестибюль №2 до 3-х часов.

«Студенческая» – вестибюль №1 будет до 22.00, вестибюль №2 до 3-х утра.

«Октябрьская» – вестибюль №1 открыт до 23-х часов, вестибюль №2 до 3-х утра.

Вестибюль №1 на «Красном проспекте» будет работать до 3-х, а вестибюль №2 до 21часа.

Вестибюль №1 на станции «Сибирская» закроется в 23:00, вестибюль №2 проработает до 21 часа.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский метрополитен решил сделать новогодний подарок жителям сибирской столицы и продлить работу метро до 3-х часов утра 1 января 2024 года.