Александр Аксененко: вице-премьер Хуснуллин поддержал СРЗП в стремлении создать строительные сберкассы

В ходе утверждения Госдумой РФ кандидатуры «строительного» вице-премьера Марата Хуснуллина депутат от Новосибирской области Александр Аксененко поинтересовался планирует ли правительство вводить систему строительных сберкассы для повышения доступности жилья на первичном рынке. Эту инициативу уже давно продвигает СРЗП.

— Поддерживаете ли вы такую конструкцию, при которой граждане делают вклады в какой-либо кредитной организации либо специальных кооперативах — строительных сберегательных кассах, — поинтересовался Аксененко. — За счёт таких инструментов было бы возможно аккумулировать средства граждан и выдавать им жилищные ссуды по ставкам ниже рыночных, чтобы повысить конкуренцию на рынке жилищного кредитования.

Марат Хуснуллин отметил, что это предложение нужно двигать.

— На сегодняшний день от 5 до 12% в стоимости строительства составляет стоимость денег и, если альтернативные варианты получится найти, возможно снижение стоимости строительства жилья, — заявил Хуснуллин.

По его словам, сейчас на рассмотрении Госдумы уже есть закон, подготовленный по ссудно-сберегательным кассам, а также закон, внесенный депутатом Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлёвым.

— Я готов вместе с вами уже ко второму чтению доработать, найти приемлемый вариант как эти два закона объединить, — пояснил Марат Хуснуллин.

Услышав в ответе кандидата в вице-премьеры готовность создавать альтернативные ипотеке социально-ориентированные инструменты, фракция «Справедливая Россия – За Правду» одобрила кандидатуру Марата Хуснуллина на предлагаемый пост.

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