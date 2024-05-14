Загорелся мусорный полигон за Хилокским рынком в Новосибирске

Левобережный мусорный полигон в Новосибирске вновь загорелся. Сообщения о возгорании появились в соцсетях.
В МЧС по Новосибирской области сообщение о возгорании поступило в 17:59.
— К месту пожара направлены 5 единиц техники МЧС, 20 человек личного состава. На месте работает 4 бульдозера, одна поливомоечная машина и пожарная машина самого полигона. Угрозы распространения огня на жилые постройки нет, — цитирует телеграм-канал АСТ-54 ответ сотрудников МЧС.
Напомним, возгорания на Левобережном мусорном полигоне периодически возникают и левый берег Новосибирска. а также близлежащие к свалке населенные пункты за городом, затягивает удушливым дымом. Полигон давно работает на пределе возможностей, но его консервация и рекультивация невозможна до строительства нового мусорного полигона.
Ранее редакция сообщала о возгорании на свалке в Куйбышевском районе под Новосибирском.
Автор фото: Евгений Макаров, предоставлено редакции автором.
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