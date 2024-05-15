Суд признал незаконным бездействие мэрии Новосибирска по строительству школ

Суд удовлетворил требования прокурора Новосибирска Романа Сивака и признал незаконным бездействие мэрии в части обеспечения социальной инфраструктурой микрорайонов «Плющихинский», «Просторный» и жилмассива «Береговой», где с 2010 года ведется активное жилищное строительство.

Как отметили в прокуратуре, наполняемость в школах и детсадах в данных микрорайонах в 2-3 раза превышает проектную.

— Вопреки требованиям закона, мэрия Новосибирска не принимает меры к созданию необходимых условий для образовательной деятельности, что влечет нарушение гарантированных законодательством прав несовершеннолетних на получение образования, охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие, — заявили в прокуратуре.

Ведомство через суд потребовало от мэрии создать путем строительства, выкупа, реконструкции образовательных учреждений либо иными способами дополнительные места в детских садах и школах. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, осенью прошлого года по требованию прокуратуры выдача разрешений строительным компаниям в городе была остановлена. Речь идет о строительстве объектов, которые не были обеспечены местами в близлежащих детсадах и школах. В итоге в начале 2024 года в городе остановился запуск строительства новых домов. Чтобы добиться возобновления работ за 2023 год застройщики добровольно взяли на себя обязательства по созданию социальных объектов в общей сложности на 1 млрд рублей.

В конце апреля стало известно, что Горстройнадзор Новосибирской области приостановил строительство двух из шести школ, которые возводятся в Новосибирске по концессии. Речь идет об объектах на объектах на улицах Николая Сотникова и Спортивной.

Строитель объяснил, почему концессионная школа в Новосибирске не была сдана вовремя.

Весной 2024 года общественники предложили нагрузить застройщиков Новосибирска еще и строительством дорог.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска получил первое предостережение от прокуратуры. Речь идет о выдаче разрешений на строительство домов, не обеспеченных детсадами и школами, а также транспортной инфраструктурой.