Перед губернаторами поставят вопрос о техническом состоянии инфраструктуры ЖКХ

На встрече фракции СЗРП с кандидатами в новое правительство РФ Маратом Хуснуллиным и Ирэком Файзуллиным депутат Госдумы от Новосибирской области, зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко поинтересовался, как будет оцениваться эффективность вложений в модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в рамках программы, которую готовит правительство. Ее стоимость оценивается в 4.5 трлн рублей.

— Если мы по факту не имеем четкого и точного анамнеза проблемы, достоверно не знаем где, что и в каком состоянии у нас находится, — спросил Аксененко.

Кроме того, он напомнил, что инструмент концессий не оправдал ожиданий по эффективности, а четверть средств из 4,5 трлн. рублей по новой федеральной программе правительство планирует получить из внебюджетных источников.

— Счетная палата сейчас по поручению Госдумы проверяет все действующие концессии в сфере ЖКХ на предмет их эффективности. По всей стране уже заключено более 2,5 тысяч концессионных соглашений и к ним у депутатов назрели большие вопросы, — напомнил депутат-справедливоросс.

Марат Хуснуллин пояснил, что к концу мая Минстрой РФ утвердит показатели эффективности вложений, а несколько позже поставит перед губернаторами вопрос о техническом состоянии инфраструктуры. Он также напомнил, что команда Министроя РФ собирается получить указанные средства не только за счёт концессий, но и из других источников: от усиления контроля над инвестиционной составляющей, которую «ресурсники» закладывают в тариф для населения, учёта вложений застройщиков, а также платы за присоединение к сетям.

Напомним, накануне лидер парламентской фракции «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов отмечал, что социалисты воздержатся от голосования по кандидатурам Марата Хуснуллина и Ирэка Файзуллина на предлагаемые посты, так как СРЗП не устраивает ситуация, сложившаяся в коммунальном секторе и серьёзный рост цен на жильё.

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