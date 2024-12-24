Александр Абалаков запустит еще одно производство в Московской области

ПАО «Ламбумиз», собственником которого является известный новосибирский бизнесмен Александр Абалаков, приступило к реализации нового инвест-проекта в Московской области. Речь идет о строительстве производства асептической упаковки для молочных продуктов и соков.

Как сообщили в компании, разработку проекта нового комплекса ведёт АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» — генеральный проектировщик Комсомольского-на-Амуре, Иркутского и Новосибирского авиационных заводов. Из знаковых проектов, реализованных компанией, — цех поточной сборки «Сухой Суперджет-100», инфраструктура для производства лайнера МС-21 и другие.

— На данный момент завершен первый этап проектирования нового асептического производства: проведены геологические, геодезические, экологические и гидрометеорологические изыскания. Кроме того, выполнены технологические работы: обмеры и обследования существующей части корпуса ПАО «Ламбумиз», написание технического задания, подбор оборудования, создание технологических планировок, удовлетворяющих всем современным требованиям производства асептической упаковки, — пояснили в компании.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что при поддержке города предприятие реализует проект по расширению производственных мощностей. Речь идет о строительстве нового производственного корпуса площадью более 14 тысячи квадратных метров. В корпусе разместится линия по изготовлению асептической упаковки для молока и соков.

К реализации проекта «Ламбумиз» планирует приступить летом 2025 года. В компании также пояснили, что на создание нового корпуса и производственной линии будут направлены средства, привлеченные в ходе недавнего IPO. В целом в проект компания планирует вложить за два года 1,5 млрд рублей, запуск производства намечен на 2027 год.

— Инвестиционный проект позволит нам выйти на объемный рынок асептической упаковки, что обеспечит рост выручки в кратных размерах, — ранее рассказывал Infopro54 генеральный директор ПАО «Ламбумиз» Александр Абалаков.

По данным Seldon.Basis, АО «Ламбумиз» создано в 1992 году в Москве, УК — 481.6 тысяч рублей. Основной вид деятельности — производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары. «Ламбумиз» — компания полного производственного цикла. Производственная площадка является одним из 44 промышленных парков Москвы, площадь производственно-складских комплексов которого превышает 20 тыс. кв.м., а земельный участок позволяет их расширить еще на 14 тыс. кв. м. Выручка компании в 2023 году составила 2,6 млрд руб., по итогам первого полугодия 2024 г. — 1,42 млрд руб., что на 15,2% больше, чем за АППГ. Продажи картонной неасептической упаковки выросли в 2024 году на 27%: всего этого вида упаковки было продано на 1,22 млрд руб. против 960 млн руб. за шесть месяцев 2023 г.

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