Новосибирцы ведут переговоры о системном найме специалистов из Северной Кореи

Новосибирские предприниматели прорабатывают вопрос о привлечении в регион на работу специалистов из Северной Кореи. Об этом редакции Infopro54 рассказал учредитель завода «Алсиб» и сопредседатель правления Новосибирского отделения Всемирного русского народного собора Евгений Цыбизов.

— Примеры подобной работы в России уже есть. Причем диапазон привлекаемых специалистов самый широкий: от строителей до программистов. Сейчас прорабатывается вопрос о системном найме сотрудников в новосибирские компании и предприятия, — отметил собеседник редакции.

По его словам, специалисты из Северной Кореи могут быть интересны новосибирским работодателям по совокупности факторов. Их зарплата ниже, чем предложения из стран Средней Азии, а диапазон предлагаемых специальностей шире. При этом данный контингент несопоставим с точки зрения дисциплины.

— В силу культурных особенностей сотрудники из Северной Кореи более дисциплинированы, у них выше производительность труда, они более ответственно относятся к своей работе, хорошо понимая: их деятельность находится на особом контроле, что несомненно повышает их мотивацию, в отличие от работников из стран СНГ. Также немаловажным является то, что эти работники не приедут на работу со своими многочисленными родственниками, что не создаст дополнительную нагрузку на социальную среду, — комментирует Евгений Цыбизов.

Он считает, что потенциал спроса на высококвалифицированных специалистов из других стран, в том числе и Северной Кореи, как в России, так и в Новосибирской области большой, поскольку дефицит кадров наблюдается во всех отраслях экономики. По данным службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, по итогам октября на одного незанятого человека в регионе приходились 4,6 вакансии. Разрыв между количеством вакансий и соискателями достиг максимального показателя с 2005 года.

Однако Цыбизов предупреждает: для приглашения на работу корейцев новосибирские компании должны будут обеспечить условия для приема таких работников. Прежде всего это коснется условий проживания.

— Приглашение трудовых мигрантов — это нормальный процесс для всех современных прогрессивно развивающихся стран. Нехватка рабочих рук наблюдается у всех, но при решении этой проблемы важно не пускать процесс на самотек, а выстроить его грамотно и профессионально. Если речь идет о работе в таких компаниях, как «Газпром», например, то практика создания рабочих городков со всей необходимой инфраструктурой уже давно отработана. У крупных производственных предприятий тоже есть свои общежития, либо они готовы снимать для своих сотрудников квартиры. Если наши строители заинтересованы в адекватной по стоимости рабочей силе, то им тоже придется создавать поселки для строителей. В Москве и ряде других регионов страны такие поселения уже давно стали нормой, и ни у кого не вызывают вопросов, — говорит предприниматель.

В первом квартале 2025 года инициаторы проекта планируют проанализировать все нюансы приглашения на работу специалистов из Северной Кореи, а также параллельно собирать заявки на кадры от новосибирских компаний: кто нужен и какие условия труда им готовы предоставить работодатели.

— Планируется, что первые работники приступят к работе по этой программе непосредственно на Дальнем Востоке, вблизи от Посольства КНДР, с целью быстрого решения организационных вопросов. В данный момент руководство Северной Кореи занялось подготовкой к открытию торговых представительств в ряде городов России, которые позволят оперативно решать вопросы торгового сотрудничества, в том числе найма северокорейских рабочих. В полной мере это относится и к Новосибирской области, — пояснил Евгений Цыбизов.

По его словам, в стране взят курс на привлечение высококвалифицированной рабочей силы из других государств (в частности Индии, Болгарии, Германии и ряда других стран), не несущей за собой шлейфа негативных социокультурных, демографических и тем более криминальных последствий.

Напомним, в декабре 2023 года министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщал, что регион направил заявку на привлечение 2 тысяч специалистов из Северной Кореи для работы на стройках региона. На тот момент, по его словам, дефицит кадров в отрасли региона составлял 4,5-5 тысячи сотрудников. Тогда же, в декабре, управляющий проектом ЦКП СКИФ Иван Шмидт на пресс-конференции рассказывал, что в феврале 2024-го планируется удвоить штат рабочих на объекте. Для этого намеревались пригласить людей из других стран, в том числе из Индии и Турции.

По результатам проведенного в 2023 году мониторинга кадровой потребности организаций на региональной платформе прогнозирования потребность всех отраслей экономики на 2025-2027 годы составила 94,2 тысячи человек, в том числе 22,8 тысячи (или 24,2% от общей кадровой потребности) — ожидаемая потребность в специалистах с высшим образованием, 66,2 тысячи (70,3%) — со средним профессиональным образованием, 5,2 тысячи (5,5%) — неквалифицированные рабочие, отмечается в документе, опубликованном на сайте правительства.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о последствиях оттока мигрантов с рынка Новосибирска.