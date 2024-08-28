Александр Бастрыкин поручил проверить нелегальные автовокзалы с мигрантами в Новосибирске

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался проблемой с организацией пассажирских перевозок с массовым участием мигрантов в Новосибирске.

Накануне жители Хилокского жилмассива в социальных сетях пожаловались на незаконный автовокзал, который стихийно появился около жилых домов в микрорайоне левобережья. Иностранцы на огромных автобусах круглосуточно прибывают и выезжают из города. Сибиряки выразили обеспокоенность таким активным трафиком. Кроме того, одна из пенсионерок пожаловалась на шум и гам, который регулярно происходит за забором ее дома.

― Председатель Следственного комитета запросил доклад о ходе проверки, организованной в связи с допускаемыми мигрантами нарушениями в Новосибирской области, ― сообщает Следком России.

Жители Хилокского жилмассива также отметили, что ранее на возникшую ситуацию местные чиновники и правоохранители никак не реагировали.