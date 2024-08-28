Движение на левобережной развязке четвёртого моста в Новосибирске возобновили

На транспортной развязке четвёртого моста в Новосибирске, расположенной на левом берегу, было возобновлено автомобильное движение по временной схеме.

По сообщению группы «ВИС», сейчас открыты три из пяти полос движения. Две оставшиеся полосы откроются после запуска движения через тоннель, который будет находиться в створе улицы Станиславского.

В этом районе продолжаются работы по укладке нижнего слоя дорожного покрытия на съезде № 4.

Все основные объекты инфраструктуры моста находятся в высокой степени готовности. Сам мостовой переход завершён на 96%, готовность эстакады основного хода составляет 92%. Правобережная транспортная развязка уже выполнена на 89%.

В ближайшее время планируется запуск движения на последнем, третьем, съезде.

Ранее редакция сообщала о том, что из развязки на Тещином языке в Новосибирске могут убрать съезды.