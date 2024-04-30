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Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по ДТП с автобусом в Новосибирской области

  • 30/04/2024, 17:44
Автор: Оксана Мочалова
Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по ДТП с автобусом в Новосибирской области
Авария произошла 28 апреля.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по ДТП с участием пассажирского автобуса в Новосибирской области.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ее предварительных и окончательных результатах,— говорится в сообщении.

Напомним, авария произошла 28 апреля на 60 км трассы Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе. По предварительным данным водитель Chevrolet Niva на регулируемом светофором перекрестке нарушил ПДД, проехал на запрещающий сигнал, и врезался в пассажирский автобус №115, в котором находились более 20 человек. В результате ДТП пострадал он сам и пассажирка общественного транспорта, с телесными повреждениями они госпитализированы.

По факту ДТП прокуратура и СУ СК России по Новосибирской области начали проверки.

Ранее редакция сообщала, что двое подростков попали в реанимацию после ДТП в Новосибирской области.

Источник фото: прокуратура Новосибирской области, автор- пресс-служба

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : проверка пострадали люди ДТП Александр Бастрыкин


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