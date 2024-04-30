Два многоквартирных дома снесут возле Монумента Славы в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска снесут кирпичные жилые четырехэтажные дома, расположенные по адресам 1-й переулок Пархоменко, 8 и 1-й переулок Пархоменко, 10. Документ о том, что мэрия изымает имущество, опубликовали на официальном сайте городской администрации.

Дома построены в 1930-х годах. Признаны аварийными еще в 2022 году. В них повреждены несущие конструкции, что создает опасность для жильцов. Согласно постановлению мэрии от 27.12.2022 года, дома должны быть снесены до 2033 года включительно. Расселять жителей аварийных зданий начнут в 2024 году.

Стоит отметить, что дома входят в комплекс сооружений соцгорода завода «Сибкомбайн» (Сибсельмаш). Его базой стали проекты архитектора Эрнста Мая. Типовые соцгорода состояли из домов-коммун в 4 этажа (или «жилые комбинаты»), общественные здания (детсады, клубы, кинотеатры и бассейны). Вначале года между улицей Котовского и монументом Славы уже снесли ДК Клары Цеткин и здание на первой линии улицы Станиславского. В мэрии сообщали, что на месте снесенного Дома культуры планируется обустроить зеленую зону с ландшафтным дизайном и строительство спортивной площадки.

Ранее редакция сообщала, что четыре площадки будут застраивать в рамках КРТ в Новосибирске.