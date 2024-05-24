Александр Буравков: Доступная среда должна быть доступной для всех

— Александр Александрович, расскажите, как давно вы в бизнесе? С чего все началось?

— В теме, связанной с доступной средой, я работаю с 2013 года. Для меня всегда было важным помогать людям. Три года назад я решил запустить собственное производство. Наша компания ООО «Завод тактильного оборудования Тифлотехника» производит продукцию по федеральной программе «Доступная среда». На сегодняшний день у нас действуют три направления. Первое — производство продукции для создания доступной среды, которой можно оснащать любые площадки. Второе — разработка и производство тренажеров для реабилитации опорно-двигательного аппарата. Третье направление было запущено недавно — это производство спортивных и детских игровых уличных площадок, которые будут доступны для всех, в том числе и маломобильных людей.

— В чем ваша миссия?

— Наш девиз ― «Доступная среда доступна для всех». Дело в том, что у большинства людей сформировалось мнение, что доступная среда создается только для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это не так. Доступная и безбарьерная среда делается для всех. Те же пандусы нужны не только людям с инвалидностью. Такие устройства облегчают жизнь мамам с колясками и маленькими детьми, пожилым людям, а также тем, кто по каким-то обстоятельствам оказался временно маломобильным (сломал ногу, например). Создание доступной среды должно стать признаком цивилизованности.

— Какими достижениями компании вы гордитесь?

— Достижений у компании много. У нас есть благодарственные письма от различных министерств нашего города, Государственной Думы. Компания — победитель конкурса «Лучший социальный проект года в Новосибирске-2022», премии «Комсомольской правды» в номинации «За инновационный подход в производстве средств реабилитации-2022», победитель премии «Главные мужчины» в категории «Производство», «Лучшее малое предприятие г. Новосибирска».

Но главное достижение, на мой взгляд, заключается в том, что мы расширяемся. За три года компания сделала хороший скачок в развитии: у нас работают более 40 человек, запущено собственное производство в Новосибирске, и мы вышли на зарубежные рынки.

— Помните первый благотворительный проект, в котором приняла участие ваша компания?

— Первый благотворительный проект был реализован в Новосибирске. За счет компании мы сделали и установили пандус в Доме милосердия. С тех пор у нас стало традицией ежегодно проводит акцию добра. Например, дарим дорогое кресло-коляску тем, кто не может приобрести ее самостоятельно. Кроме того, мы являемся спонсорами различных мероприятий. Так, в 2022 году в Новосибирске состоялся показ инклюзивной версии фильма «Танки» (12+) в Государственном концертном зале имени А.М. Каца. Наша компания выступила генеральным спонсором этого мероприятия.

— А у нас в Новосибирске такие мероприятия популярны?

— Мероприятия, которые могут посетить любые участники, в том числе с особенными потребностями и особенностями развития более популярны в центральной части России. У нас в Новосибирске, к сожалению, инклюзивных проектов мало. Поэтому еще одной миссией нашей компании является популяризация таких мероприятий. Мы хотим показать другим предпринимателям, как можно своим участием помогать людям. Ведь у них такие же потребности и желания, как и у всех: они хотят ходить в кино, на выставки, в рестораны.

— Какие виды благотворительности вы используете?

— В основном мы делаем финансовые пожертвования в фонды, выступаем в качестве спонсоров или помогаем своей продукцией. В этом году мы поставили в госпиталь ветеранов специальной военной операции костыли, трости и другие вещи, которые могут помочь в скорейшей реабилитации военнослужащих. Кроме того, поставляем нашу продукцию в больницы. В рамках регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», членом которой я являюсь, мы регулярно собираем грузы в зону СВО, помогаем ветеранам, детским домам.

— Верно ли мнение, что предприниматели начинают заниматься благотворительностью, когда достигают определенной зрелости?

— Нет, конечно. Могу сказать, что наша компания начала заниматься благотворительностью, когда сама еще не стояла прочно на ногах.

— Почему вы занимаетесь благотворительностью? Что вас мотивирует?

— Знаете, я верю в законы Вселенной. Один из них гласит: «Чтобы что-то получить, нужно сначала отдать». Если каждый человек поможет хоть одному нуждающемуся небольшой суммой, их станет намного меньше. И речь не идет о миллионах. Даже совсем небольшие пожертвования имеют значение. Они помогают человеку, открывают какие-то новые возможности.

— Как вы считаете, нужно ли говорить во всеуслышание о своих добрых делах? И почему?

— Обязательно нужно открыто рассказывать о своих благих делах и освещать их. Это не значит хвастаться добродетелью и упрекать других в том, что они не делают того же. Нет! Это необходимо, чтобы показать пример. Такие рассказы стимулируют людей начать помогать другим.

— Среди ваших друзей много благотворителей?

— Да, в моем круге общения многие занимаются благотворительностью. И таких людей становится только больше.

— Что бы вы могли посоветовать тем, кто готов к участию в благотворительности, но не знает с чего начать?

— Начать можно с малого, ведь заниматься благотворительностью — не значит тратить огромные деньги. У нас очень много фондов, домов помощи, волонтерства. Их даже особо искать не нужно. Необходимо только прислушаться к себе: какая тема задевает или трогает. Это не обязательно должна быть финансовая помощь.