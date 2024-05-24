Двое парней напали на мужчину, который попросил их не мусорить в Новосибирске

В жилом комплексе «Просторный» произошёл неприятный инцидент: двое парней с ножом напали на мужчину. Инцидент произошёл около дома по адресу улица Александра Чистякова, 2/2.

Очевидец, который поделился информацией в паблике АСТ-54, рассказал, что мужчина сделал замечание парням за то, что они выбросили пустые бутылки на тротуар, и попытался убрать их мусор в урну. Те отреагировали агрессивно.

После перепалки мужчина отошёл вместе с супругой. После этого один из агрессоров достал нож, а другой подобрал камни с тротуара, и они начали наступление.

Однако местные жители заступились за мужчину, и нападавшие были вынуждены отступить. Они убежали в магазин «Пятёрочка» и спрятались там.

Убежавшие отказались выйти из магазина и дать сотрудникам завершить смену.

Через час после инцидента приехал один человек из ГБР, а через два часа — наряд ППС. Конфликт закончился тем, что сотрудники ППС уехали и сказали участникам конфликта завершить разборки самостоятельно.

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