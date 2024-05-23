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«Там нулевой этап»: поликлиника на ОбьГЭСе осталась без инвестора до конца года

  • 23/05/2024, 16:57
Автор: Юлия Данилова
«Там нулевой этап»: поликлиника на ОбьГЭСе осталась без инвестора до конца года
В Минздраве надеются к этому времени определиться, кто ее будет строить: частный партнер или бюджет.

Депутат горсовета Антон Бурмистров опубликовал ответ, полученный от Минздрава Новосибирской области по поводу строительства поликлиники в микрорайоне ОбьГЭС. Это соглашение в рамках государственно-частного партнерства, судя по ответу Минздрава, сейчас находится на стадии расторжения. Нового подрядчика в правительстве региона планируют определить до конца 2024 года. Срок строительства с момента заключения соглашения займет 20 месяцев.

Ни один ГЧП и концессионный объект в Новосибирской области не был введен в срок

Ни один ГЧП и концессионный объект в Новосибирской области не был введен в срок

Опять мало конкретики по срокам. Учитывая, что сроки из предыдущих ответов уже нарушались, то озвученная информация в этом письме пока не внушает оптимизма, — пишет Антон Бурмистров. —  Впрочем срыв сроков по важным стройкам региона уже становится печальной традицией. ЛДС, школы, поликлиники в других районах, метро, Восточный объезд… Остается только надеяться, что ответственные лица в регионе за стройку долгожданного поликлинического комплекса на ОбьГЭСе приложат все усилия, чтобы процесс был запущен как можно скорее.

О том, что поликлиника на ОбьГЭСе прошла госэкспертизу стало известно еще в октябре 2023 года. Ранее партнером проекта называлась компания ООО «Сибирский медицинский проект». Судя по документу, опубликованному на сайте Минздрава области, разрешение на строительство компания получила в октябре 2023 года со сроком действия до июня 2025 года. Сдать объект в эксплуатацию партнер должен был в конце 2025 года. В ноябре Минздрав направил компании заявление о прекращении соглашения. В ходе проверки, проведенной в январе 2024 года, выяснилось, что частный партнер израсходовал первый транш капитального гранта в размере 3 млн рублей, из них 1,1 млн рублей ― на проектные работы. Сведений о фактах нецелевого использования средств не поступало. По факту, объект находится на нулевом этапе.

По данным Seldon.Basis,  московское ООО «Сибирский медицинский проект» принадлежит ООО «Инвестиции в ГЧП», которая была создана в 2019 году. В 2023 году выручка компании составила 60 тысяч рублей, чистый убыток ― 57 тысяч. Учредителями компании являются Александр Исаков (10%) и Максим Губиев (90%). До 2021 года Губиев был совладельцем ООО «Первая концессионная компания» (в стадии ликвидации, 80% принадлежат группе «ВИС») и ООО «ВИС Инвест» (80% принадлежат Игорь Снегурову).

Капитальные затраты на возведение объекта, которые в ноябре 2021 года называло Минэкономразвития, составляли 1,8 млрд, из них 20 млн рублей — проектирование, 1 млрд — строительство, 629 млн — оснащение. Стоимость строительства 1 кв. м — 115,7 тысячи рублей. До 2031 года область должна будет выплатить инвестору 2,7 млрд рублей. Из них 300 млн составит капитальный грант, 2,4 млрд — возмещение из областного бюджета. Средняя нагрузка на областной бюджет по проекту — 357 млн рублей в год. Выплачивать эти деньги область должна была начать с 2025 года. В октябре 2023 года стоимость поликлиники выросла до 3 млрд.

Еще один депутат горсовета Александр Бурмистров в разговоре с корреспондентом Infopro54 отметил, что в кулуарах обсуждается тема расторжения действующего ГЧП-соглашения по поликлиникам с ГК «ВИС».

— Я слышал о таком варианте развития событий от разных неофициальных источников. Не исключаю, что это возможно, так как самая большая ГЧП-поликлиника, которую планировалось построить в районе сада Кирова, до сих пор находится на уровне свай. Там нет даже фундамента, — заявил Александр Бурмистров.

Он напомнил, что на федеральном уровне министр финансов РФ Антон Силуанов и спикер Госдумы Вячеслав Володин уже говорили о том, что создавать концессии по строительству социальных объектов бессмысленно.

Введена в эксплуатацию первая ГЧП-поликлиника в Новосибирске

Введена в эксплуатацию первая ГЧП-поликлиника в Новосибирске

С другой стороны, в марте 2024 года управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска разрешило ввести в эксплуатацию поликлинику №7 на ул. Пролетарской. Это первое учреждение здравоохранения, построенное в рамках ГЧП-соглашения в Новосибирске. Второй на очереди к сдаче является поликлиника №2 на ул. Татьяны Снежиной. В январе пресс-служба компании сообщала, что объект полностью укомплектован всей медтехникой и ожидает разрешения на ввод.

В ГК «ВИС» в ответ на запрос редакции Infopro54 о том, рассматривается ли вопрос о расторжении ГЧП-соглашения по 7 поликлиникам заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Ранее редакция сообщала об аресте директора компании, которая строит в Новосибирске школы по концессии.

Иллюстрация: сайт Fusion Brain, изображение создано с помощью нейросети Kandinsky.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : поликлиники концессия ГЧП


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