«Там нулевой этап»: поликлиника на ОбьГЭСе осталась без инвестора до конца года

Депутат горсовета Антон Бурмистров опубликовал ответ, полученный от Минздрава Новосибирской области по поводу строительства поликлиники в микрорайоне ОбьГЭС. Это соглашение в рамках государственно-частного партнерства, судя по ответу Минздрава, сейчас находится на стадии расторжения. Нового подрядчика в правительстве региона планируют определить до конца 2024 года. Срок строительства с момента заключения соглашения займет 20 месяцев.
О том, что поликлиника на ОбьГЭСе прошла госэкспертизу стало известно еще в октябре 2023 года. Ранее партнером проекта называлась компания ООО «Сибирский медицинский проект». Судя по документу, опубликованному на сайте Минздрава области, разрешение на строительство компания получила в октябре 2023 года со сроком действия до июня 2025 года. Сдать объект в эксплуатацию партнер должен был в конце 2025 года. В ноябре Минздрав направил компании заявление о прекращении соглашения. В ходе проверки, проведенной в январе 2024 года, выяснилось, что частный партнер израсходовал первый транш капитального гранта в размере 3 млн рублей, из них 1,1 млн рублей ― на проектные работы. Сведений о фактах нецелевого использования средств не поступало. По факту, объект находится на нулевом этапе.
По данным Seldon.Basis, московское ООО «Сибирский медицинский проект» принадлежит ООО «Инвестиции в ГЧП», которая была создана в 2019 году. В 2023 году выручка компании составила 60 тысяч рублей, чистый убыток ― 57 тысяч. Учредителями компании являются Александр Исаков (10%) и Максим Губиев (90%). До 2021 года Губиев был совладельцем ООО «Первая концессионная компания» (в стадии ликвидации, 80% принадлежат группе «ВИС») и ООО «ВИС Инвест» (80% принадлежат Игорь Снегурову).
Капитальные затраты на возведение объекта, которые в ноябре 2021 года называло Минэкономразвития, составляли 1,8 млрд, из них 20 млн рублей — проектирование, 1 млрд — строительство, 629 млн — оснащение. Стоимость строительства 1 кв. м — 115,7 тысячи рублей. До 2031 года область должна будет выплатить инвестору 2,7 млрд рублей. Из них 300 млн составит капитальный грант, 2,4 млрд — возмещение из областного бюджета. Средняя нагрузка на областной бюджет по проекту — 357 млн рублей в год. Выплачивать эти деньги область должна была начать с 2025 года. В октябре 2023 года стоимость поликлиники выросла до 3 млрд.
Еще один депутат горсовета Александр Бурмистров в разговоре с корреспондентом Infopro54 отметил, что в кулуарах обсуждается тема расторжения действующего ГЧП-соглашения по поликлиникам с ГК «ВИС».
— Я слышал о таком варианте развития событий от разных неофициальных источников. Не исключаю, что это возможно, так как самая большая ГЧП-поликлиника, которую планировалось построить в районе сада Кирова, до сих пор находится на уровне свай. Там нет даже фундамента, — заявил Александр Бурмистров.
Он напомнил, что на федеральном уровне министр финансов РФ Антон Силуанов и спикер Госдумы Вячеслав Володин уже говорили о том, что создавать концессии по строительству социальных объектов бессмысленно.
В ГК «ВИС» в ответ на запрос редакции Infopro54 о том, рассматривается ли вопрос о расторжении ГЧП-соглашения по 7 поликлиникам заявили, что эта информация не соответствует действительности.
Ранее редакция сообщала об аресте директора компании, которая строит в Новосибирске школы по концессии.
Иллюстрация: сайт Fusion Brain, изображение создано с помощью нейросети Kandinsky.
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