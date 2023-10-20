Александр Демин из Новосибирской области погиб в зоне СВО

В зоне СВО 7 октября погиб Александр Демин из Чановского района.

Герой награжден Орденом Мужества посмертно.

― Администрация Чановского района выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего в связи с тяжелой утратой, ― выразили соболезнования в местной администрации.

О дате и времени прощания с бойцом пока не сообщается.

Напомним, что боец из Болотнинского района Денис Байдин погиб в зоне СВО. Он был мобилизован в октябре 2022 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Куйбышеве простятся с сапером, погибшем в зоне СВО.