Александр Демин из Новосибирской области погиб в зоне СВО

В зоне СВО 7 октября погиб Александр Демин из Чановского района.
Герой награжден Орденом Мужества посмертно.
― Администрация Чановского района выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего в связи с тяжелой утратой, ― выразили соболезнования в местной администрации.
О дате и времени прощания с бойцом пока не сообщается.
Напомним, что боец из Болотнинского района Денис Байдин погиб в зоне СВО. Он был мобилизован в октябре 2022 года.
Ранее редакция сообщала о том, что в Куйбышеве простятся с сапером, погибшем в зоне СВО.
Фото со страницы администрации Чановского района в Вконтакте/Фото: Freepik — wirestock
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