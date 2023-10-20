Снимок зрительного нерва грызуна стал призером на конкурсе Nikon Small World 2023

Победу на конкурсе Nikon Small World 2023 одержали авторы фото зрительного нерва грызуна, говорится на сайте мероприятия, ученые Хассанаин Камбари и Джейден Диксон из австралийского медицинского исследовательского института Lions Eye Institute.
Второе место заняла фотография воспламенения спички, третье — фото клеток рака молочной железы в форме сердца.
Конкурс Nikon Small World проводится с 1975 г. Он уникален тем, что жюри оценивает снимки микрофотографии, сделанные с помощью микроскопа.
Ранее редакция сообщала, что ученые обсудят опасные вирусы животных в Новосибирске.
Фото: Hassanain Qambari, Jayden Dickson/2023 Photomicrography Competition
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