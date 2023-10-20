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Снимок зрительного нерва грызуна стал призером на конкурсе Nikon Small World 2023

  • 20/10/2023, 10:13
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Снимок зрительного нерва грызуна стал призером на конкурсе Nikon Small World 2023
Второе место заняла фотография воспламенения спички, третье — фото клеток рака молочной железы в форме сердца.

Победу на конкурсе Nikon Small World 2023 одержали авторы фото зрительного нерва грызуна, говорится на сайте мероприятия, ученые Хассанаин Камбари и Джейден Диксон из австралийского медицинского исследовательского института Lions Eye Institute.

Второе место заняла фотография воспламенения спички, третье — фото клеток рака молочной железы в форме сердца.

Конкурс Nikon Small World проводится с 1975 г. Он уникален тем, что жюри оценивает снимки микрофотографии, сделанные с помощью микроскопа.

Ранее редакция сообщала, что ученые обсудят опасные вирусы животных в Новосибирске.

Фото: Hassanain Qambari, Jayden Dickson/2023 Photomicrography Competition

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Теги : ученые снимок зрительного нерва грызуна конкурс фотографии искусство


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