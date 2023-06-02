Вице-спикер Госдумы поднял вопрос отмены домашних заданий по просьбе сына

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков заявил, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников, передают РИА Новости. Он рассказал, что, когда стал депутатом, его сын попросил написать закон, который отменит «домашку».

— Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло, — цитирует Даванкова пресс-служба «Новых людей».

Вице-спикер Госдумы сообщил, что вопрос отмены домашних заданий рассмотрит на ближайшей встрече с московским департаментом образования и науки, так как уверен, что разгрузка детей и учителей пойдет на пользу всем.

Ранее редакция сообщала, что школьников обяжут принимать участие в общественно-полезном труде.