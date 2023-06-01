Новосибирцы стали чаще ездить в метро

Новосибирский метрополитен перевез в мае 2023 года 7,22 млн. пассажиров. Это на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в мае 2022 года метрополитеном воспользовались 6,52 млн человек), сообщили в пресс-службе.

За пять месяцев 2023 года, перевозка выросла на 12,4% и составила 33,65 млн человек. Для сравнения в 2022 году пассажиропоток составил 29, 95 млн.

Всего за 2022 год перевозка в Новосибирском метрополитене составила 77,3 млн. человек, что на два миллиона больше, чем годом ранее.

Новосибирский метрополитен является самым восточным метрополитеном в Российской Федерации. После запуска Новосибирский метрополитен стал первым и единственным за Уралом и в Сибири, а также четвёртым в России и одиннадцатым в СССР. В системе Новосибирского метрополитена действуют две линии с 13 станциями со всеми необходимыми сопутствующими сооружениями. Протяжённость обеих линий — 15,9 км. Всего за годы своей работы Новосибирский метрополитен перевез уже более двух с половиной миллиардов пассажиров.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске к 2050 году запланированы уже 32 новые станции метро.