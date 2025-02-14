Александр Ложкин уходит из мэрии Новосибирска

Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин объявил о своем уходе из мэрии. Об этом он сообщил в личном телеграм-канале.

— Сегодня мой последний рабочий день на посту главного архитектора Новосибирска. 5 лет главным архитектором (а до того ещё 5 лет советником мэра) — вроде бы получилось сделать кое-что полезное для родного города. Меньше, чем хотелось бы, но достаточно, чтобы заложенные семена давали всходы и после моего ухода, — написал Ложкин.

По его словам, за время его работы в статусе чиновника, муниципалитету удалось выстроить «сбалансированную модель городского развития, «правила игры», когда у бизнеса нет возможности зарабатывать в ущерб интересам города, но и «рассерженным» не получится остановить развитие Новосибирска».

Напомним Александр Ложкин входил в команду экс-мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Он был назначен на должность заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в ноябре 2019 года. Ложкин заменил на этой должности Виктора Тимонова.

Александр Ложкин родился в 1965 году в Новосибирске, закончил Новосибирский архитектурный институт по специальности «архитектура и планировка сельских и населенных мест». Работал в научно-производственном Центре по сохранению историко-культурного наследия при комитете по культуре Новосибирского облисполкома, в ЗАО «Столица» (Новосибирск), МБУ «Бюро городских проектов» (Пермь), с 2013 года – директором Государственного краевого бюджетного учреждения культуры «Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников» (Пермь). С 2014 по 2019 годы – советник мэра города Новосибирска управления по организационному обеспечению деятельности мэра города Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что новым начальником департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска назначен Евгений Улитко.