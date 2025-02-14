Новосибирские ученые определили уровень загрязнения Оби микропластиком

Ученые из Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук провели исследование, чтобы узнать, сколько микропластика содержится в водах озера Байкал, а также в реках Обь и Селенга. Выяснилось, что количество микропластика в Оби примерно такое же, как и в Байкале.

— На разных участках Байкала содержание микропластика колеблется от 10 до 50 микрограмм на пробу в 20 литров воды, на Селенге — от 10 до 20 микрограмм. Такой уровень загрязнения можно сравнить с тем, что фиксируется в Оби: его количество в Байкале сопоставимо с некоторыми точками по реке, — сообщает издание сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

По мнению кандидата химических наук Юлии Сотниковой, главной причиной загрязнения вод микропластиком является мусор, который оставляют на берегу. Под воздействием внешних факторов этот мусор разрушается, что приводит к образованию микропластика. Частицы микропластика могут попасть в организм человека во время купания или при употреблении рыбы.

Напомним, в ноябре 2024 года сообщалось, что ученые Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН с помощью математического моделирования показали, что вмерзание пластиковых фрагментов в морской лед и их биообрастание существенно влияет на траектории распространения микропластика в Арктике. По данным исследований, каждый год в океан попадает от 8 до 13 миллионов тонн пластиковых отходов.

Ранее редакция сообщала о том, что быструю зарядку для электроавтомобилей создали в Новосибирске. Зарядная станция сконструирована по модульному принципу.