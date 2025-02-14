Новосибирскому бизнесу помогут в интеграции цифровых технологий

В условиях быстрого прогресса цифровых технологий малый и средний бизнес вынужден адаптироваться к новым реалиям, повышая свою цифровую зрелость, оптимизируя процессы и находя возможности для роста. Проект «Опора на цифру», разработанный Комитетом по инновациям и цифровой экономике Новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», призван стать надежной поддержкой для предпринимателей региона, стремящихся улучшить свою конкурентоспособность через внедрение инновационных решений и цифровизацию бизнес-процессов. Для реализации этой цели проект решает несколько ключевых задач: содействие внедрению инноваций, совершенствование законодательства для защиты прав предпринимателей в цифровой сфере, популяризация цифровых решений, предоставление экспертной поддержки и организация мероприятий для обмена знаниями и опытом.
Вице-председатель Илья Гнатуша отметил, что проект нацелен на предпринимателей, ищущих способы повышения эффективности через цифровизацию.
Заместитель руководителя Евгения Михайлова, в свою очередь, подчеркнула важность сбора предложений для разработки мер поддержки.
— Проект «Опора на цифру» является важной инициативой, которая помогает предпринимателям адаптироваться к цифровым изменениям и находить новые возможности для роста. Наш центр готов включиться в его реализацию, способствуя созданию благоприятных условий для цифровой трансформации бизнеса в нашем регионе, — заключила Елена Профорук, руководитель Центра кластерного развития в ИТ-сфере Минцифры НСО.
Автор фото: Андрей Демура
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