Александр Пушной даст концерт в Новосибирске

Александр Пушной, известный телеведущий и музыкант, готовится порадовать жителей Новосибирска своим концертным выступлением. Он уже поделился этой новостью в социальных сетях.

В последний раз артист выступал перед новосибирцами 30 августа. Он принимал участие в фестивале ТехноАрт, который проходил в кинотеатре «Победа» на улице Ленина. В то время он исполнил несколько кавер-версий популярных песен, среди которых была композиция «18 мне уже» в исполнении группы «Руки Вверх!».

Александр Пушной родился в новосибирском Академгородке и там же начал свой творческий путь. Сегодня музыкант вместе с семьёй живёт в Москве. У Александра и его супруги трое сыновей.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска не хотят идти на концерт Ларисы Долиной. Свободных мест более 400.