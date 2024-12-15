Диетолог не советует садиться на диету в преддверии новогодних праздников

В преддверии новогодних праздников желание сбросить пару лишних килограммов нередко подталкивает новосибирцев к экстремальным диетам, которые могут нанести серьезный вред здоровью. И чем ближе заветная дата, тем опаснее вводить пищевые ограничения. Об этом журналисту Infopro54 рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт, нутрициолог Елена Ходыкина.

— Не рекомендую сейчас начинать сбрасывать вес. До Нового года осталось чуть более двух недель, а здоровых способов похудеть за такой короткий период просто не существует, — говорит она.

При этом эксперт уточняет, что похудеть за этот срок возможно, но только при условии, что диета продолжится, как во время самих новогодних праздников, так и последующий за ними месяц. Тогда от этого будет толк.

— Если вы готовы приносить в гости к друзьям и близким контейнер с личным продуктовым набором, в котором просчитаны все калории, то можно смело начинать худеть хоть за неделю до первого января. Но если такой подход не входит в ваши планы, а вы хотите просто отдыхать и наслаждаться жизнью, то нет никакого смысла садиться на диету именно сейчас. Ни в коем случае нельзя травмировать организм, бросаться из огня да в полымя, во всем нужна мера и системный подход, — заявила эксперт.

Диетолог уточняет, что сейчас надо думать не о том, чтобы похудеть, а о том, чтобы не набрать вес. Предновогодняя суета, перекусы на ходу, недосыпы — все это способствует набору лишних килограммов.

— Сейчас начинаются корпоративы. Плюс стрессы, связанные с огромным количеством дел, которые наваливаются в конце года. Надо успеть завершить все проекты, купить все подарки… В повседневной суете человек забывает о всех графиках и принципах правильного питания. Все это приводит к активному набору веса, — предупреждает Елена Ходыкина.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы планируют потратить на новогодний стол около десяти тысяч рублей.