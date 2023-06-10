Депутаты Новосибирска скинулись на проектную документацию по благоустройству сквера Демакова

В Новосибирске началась работа над проектно-сметной документацией благоустройства территории в 2,5 га, известной в народе как «Сквер Демакова». Проектно-сметные работы оплачены из средств депутатов горсовета и Заксобрания. Об этом сообщают в мэрии Новосибирска.
— Планируем, что проектно-сметная документация будет готова в этом году, уже в следующем году приступим к благоустройству, — говорит вице-мэр Анна Терешкова.
Стоимость разработки проектно-сметной-документации – 1,8 мл руб., в неё вложились депутаты горсовета Наталья Пинус, Виктор Стрельников и депутат Заксобрания Михаил Федорук, чьи округа приходятся на Советский район Новосибирска.
— Был сделан эскизный проект, — говорит в комментарии Infopro54 Наталья Пинус. — В этом году мы выделили деньги на разработку проектно-сметной документации. Мы надеемся, что эта половина расходов на благоустройство будет в следующем году профинансирована из областного бюджета, это предварительно обсуждалось. Какая сумма будет со стороны области, сказать сложно, это будет известно по результатам проектирования. Городской бюджет уже многие годы не в состоянии реализовывать масштабные проекты на собственные средства.
— Насколько я знаю, судебные разбирательства до конца ещё не дошли, — сообщает Наталья Пинус. — Но есть солидарное мнение общественности и депкорпуса, что эта часть тоже в будущем должна стать сквером. В ближайшее время будем инициировать подачу документов о перезонировании этого участка в рекреационный для последующего его вовлечения в общее пространство сквера.
Ранее редакция сообщала, какой из скверов Новосибирска обрёл новый облик.
Фото управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска
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