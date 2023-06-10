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Депутаты Новосибирска скинулись на проектную документацию по благоустройству сквера Демакова

  • 10/06/2023, 12:20
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Депутаты Новосибирска скинулись на проектную документацию по благоустройству сквера Демакова
В реализации самого проекта депутаты и мэрия надеются на помощь регионального бюджета.

В Новосибирске началась работа над проектно-сметной документацией благоустройства территории в 2,5 га, известной в народе как «Сквер Демакова». Проектно-сметные работы оплачены из средств депутатов горсовета и Заксобрания. Об этом сообщают в мэрии Новосибирска.

Планируем, что проектно-сметная документация будет готова в этом году, уже в следующем году приступим к благоустройству, говорит вице-мэр Анна Терешкова.

Стоимость разработки проектно-сметной-документации – 1,8 мл руб., в неё вложились депутаты горсовета Наталья Пинус, Виктор Стрельников и депутат Заксобрания Михаил Федорук, чьи округа приходятся на Советский район Новосибирска.

Был сделан эскизный проект, говорит в комментарии Infopro54 Наталья Пинус. В этом году мы выделили деньги на разработку проектно-сметной документации. Мы надеемся, что эта половина расходов на благоустройство будет в следующем году профинансирована из областного бюджета, это предварительно обсуждалось. Какая сумма будет со стороны области, сказать сложно, это будет известно по результатам проектирования. Городской бюджет уже многие годы не в состоянии реализовывать масштабные проекты на собственные средства.

зелёные зоны

«Скверная» история на Демакова всплыла на федеральном уровне

При этом по словам собеседника, речь идёт только о половине территории, которую жители Советского района хотят видеть сквером Демакова. Статус второй половины, в настоящее время находящейся в зоне использования ОД-1 (Зона делового, общественного и коммерческого назначения. — Ред.), для этого должен быть изменён. Как напоминает депутат, эта часть в своё время была продана, затем последовала череда судебных разбирательств по поводу законности сделки.

Насколько я знаю, судебные разбирательства до конца ещё не дошли, сообщает Наталья Пинус. Но есть солидарное мнение общественности и депкорпуса, что эта часть тоже в будущем должна стать сквером. В ближайшее время будем инициировать подачу документов о перезонировании этого участка в рекреационный для последующего его вовлечения в общее пространство сквера.

Ранее редакция сообщала, какой из скверов Новосибирска обрёл новый облик.

Фото управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : сквер на Демакова благоустройство города


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