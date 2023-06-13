Стратегические предприятия в Новосибирской области не получают господдержку

Несколько предприятий региона, несмотря на то, что выполняют приоритетные задачи, тем не менее, не получают господдержку. В ходе оперативного совещания в правительстве губернатор области Андрей Травников поручил Минпромторгу разобраться в ситуации и предпринять меры для предоставления господдержки. Это такие организации, как ООО «Оптима» (переработка пищевых продуктов) и санаторий «Краснозерский».

— Несмотря на то, что добыча лечебной грязи, минеральной воды и папы приравнены к добыче газа и нефти, организация поддержки не получает, — пояснил глава региона

— Кроме того, важно, чтобы руководители предприятий не забывали о создании достойных условий для жизни и труда работников ОПК, комплексно подходили к решению вопросов как производственного, так и социального характера, — цитировал полпреда Сибирский окружной информационный центр. — Первоочередное значение имеет реализация проектов модернизации и технического перевооружения предприятий при поддержке со стороны региональных органов власти. Необходимо сделать так, чтобы выделяемые на оборонную сферу значительные ресурсы были использованы эффективно и строго по назначению.

Напомним, в мае полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев потребовал ужесточить контроль за соблюдением прав работников оборонных предприятий. Он также предупредил, что работники должны получать все предусмотренные выплаты в условиях повышенной нагрузки.

Ранее редакция сообщала, что участникам трудовых отрядов предложили вакансии на оборонных предприятиях.