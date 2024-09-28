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Алексей Шаповалов: Пункты выдачи заказов массово закрываются из-за кадрового кризиса

В этой сфере сейчас не хватает более миллиона сотрудников.
  • 28/09/2024, 18:31

Алексей Шаповалов, основатель компании по аутсорсингу линейного персонала Preama ― о текущем кадровом кризисе, затронувшим пункты выдачи заказов (ПВЗ) Ozon и Wildberries, и его влиянии на розничный сектор:

Алексей Шаповалов, основатель компании по аутсорсингу линейного персонала Preama— В последние месяцы Россия стала свидетелем массового закрытия пунктов выдачи заказов (ПВЗ) таких крупных маркетплейсов, как Ozon и Wildberries. Основные причины — нехватка кадров и высокие штрафы для владельцев ПВЗ, которые вынуждены постоянно удерживать свои бизнесы в условиях острого кадрового дефицита. Согласно информации, публикуемой в СМИ, на данный момент в стране не хватает более миллиона работников в данной сфере.

Кадровый кризис: причины и последствия

Ситуация в ПВЗ вызывает серьезные опасения. Многие владельцы заявляют, что работа в таких условиях, как отсутствие кондиционеров и постоянное взаимодействие с недовольными клиентами, не привлекает новых сотрудников. Даже повышение зарплат до 3-5 тысяч рублей за смену не решает проблему. Это демонстрирует не только высокую текучесть кадров, но и отсутствие желания работать в данной сфере в условиях текущих реалий.

По данным Forbes, мы можем наблюдать, как конфликт между требованиями работодателя и ожиданиями работников создает негативный эффект. Работодатели ощущают постоянную беготню: новые сотрудники приходят, а затем быстро уходят, оставляя работодателей в состоянии кризиса.

Почему проблема важнее, чем кажется

С текущим развитием рынка электронных покупок, где клиент предпочитает совершать заказы онлайн, происходит значительное изменение в потребительских привычках. Более того ― медленные темпы социальной поддержки и недостаточное внимание к проблемам воспроизводства населения усугубляют ситуацию. Мы можем не только ждать, когда демографическая ситуация улучшится, но и проявлять активные действия.

Государственные инициативы в области демографии не помогают решить проблему, а лишь усугубляют ситуацию. Существует страх перед большим количеством новых инициатив, таких как уголовные наказания за разводы или статистические исследования о репродуктивных возможностях населения.

Роль аутсорсинга в решении кадровых проблем

Для выхода из этой сложной ситуации необходимо искать альтернативные решения, и одним из таких решений является аутсорсинг линейного персонала. Работа с профессиональной аутсорсинговой компанией позволяет оптимизировать затраты и упростить процесс найма, а также минимизировать риски, связанные с текучестью кадров.

Аутсорсинг способствует более гибкому подходу к формированию штата сотрудников, позволяя быстро реагировать на изменения спроса и обеспечивать необходимый уровень обслуживания. Это может стать ключевым фактором для большинства ПВЗ, которые столкнулись с кадровым дефицитом.

Будущее рынка труда

Эксперты предсказывают, что текущая ситуация на рынке труда может ухудшаться, если не принять срочных мер. Выбор гибкого графика и создание комфортных условий для работы могут привлечь новых сотрудников. Однако без серьезной государственной поддержки и понимания реальных проблем со стороны бизнеса ситуация останется почти неизменной. Мы должны понимать, что для решения текущих проблем необходимо не только реагировать на вызовы, но и предлагать инновационные решения. Вместе с аутсорсингом линейного персонала можно создать устойчивую систему, способную обеспечить качественное выполнение услуг для клиентов.

Кадровый кризис затрагивает не только маркетплейсы, но и розничные магазины, которые также сталкиваются с нехваткой рабочих рук.

Почему это происходит сейчас?

Сложившаяся и усугубляющаяся ситуация на рынке труда касается демографии, экономики и социальной политики в России. Вот несколько ключевых аспектов.

  1. Демографическая ситуация

Падение рождаемости. В условиях высокой стоимости жилья и жизни многие молодые семьи задумываются, стоит ли заводить детей, когда сложно обеспечить их будущее.

Увеличение числа детей в семье часто связано с финансовыми составляющими, и отсутствие четких перспектив улучшения экономической ситуации вызывает пессимизм.

  1. Экономические сложности

Сумма материнского капитала, безусловно, недостаточна для покрытия расходов на жилье и воспитание детей. Даже с учетом ипотеки более 10–20 миллионов рублей в крупных городах, таких как Москва, это не решает проблему.

Расходы на детей, включая образование, здоровье, спорт и другие важные сферы, требуют дополнительных финансовых вложений, что добавляет стресса родителям.

  1. Социальные последствия

Тенденция к снижению рождаемости может привести к уменьшению численности населения и старению общества. Это ударит по социальным структурам, системе пенсионного обеспечения и здравоохранению.

Привлечение мигрантов — временное решение, но нельзя игнорировать возможные социальные конфликты и криминогенные ситуации, которые могут возникнуть из-за различных культурных традиций и экономической конкуренции.

  1. Государственная политика

Создание условий для улучшения жизни граждан должно быть приоритетом.

Положительные меры могут включать в себя улучшение жилищных условий, программы поддержки семей, доступное образование и здравоохранение.

  1. Будущее и возможные решения

Необходимо выработать долгосрочные стратегии, которые могли бы исправить текущую ситуацию. Это требует комплексного подхода, включая экономическое развитие, социальные программы и поддержку молодых семей.

Важно также продвигать ценности семьи и ответственности в обществе, чтобы мотивировать молодежь к созданию семей и рождению детей.

Фото предоставлено пресс-службой компании.

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Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : логистика дефицит кадров аутсорсинг персонала


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