Способ получения энергии из мискантуса и шелухи овса разработали ученые Новосибирска

Ассистент кафедры инженерных проблем экологии НГТУ Илья Черенков совместно с коллегами из Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН разработал экологический способ получения муравьиной кислоты из шелухи овса и мискантуса.

Такой продукт из возобновляемого сырья можно использовать в водородной энергетике, медицине и сельском хозяйстве.

Стоит отметить, что муравьиная кислота — хороший альтернативный источник энергии, жидкость, стабильная и безопасная при комнатной температуре, удобный для транспортировки. Так, например, ее применяют в пчеловодстве для борьбы с паразитами.

На первом этапе сырье подвергается размолу и механическому разрушению, затем — гидролизу-окислению в муравьиную кислоту.

Именно мискантус и шелуха овса выбраны в качестве источника органической кислоты из-за неприхотливости, морозоустойчивости и наличия целлюлозы.

В планах инноваторов доработать проект и создать пилотную установку для получения органического источника водорода.

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