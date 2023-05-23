Алексей Толоконский остаётся работать в мэрии

Начальник управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска Алексей Толоконский остаётся работать в должности. Об этом сообщает «Прецедент» со ссылкой на официальный ответ из мэрии.

— Толоконский Алексей Викторович работает в должности начальника управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска по настоящее время, — цитирует издание мэрию. — Информацией о дате ухода Толоконского с должности начальника управления не располагаем.

В то же время, как сообщают в городском руководстве проводится работа по оценке эффективности городских спортивных учреждений. По её итогам могут быть приняты некоторые кадровые решения.

До этого ряд СМИ сообщали о возможном увольнении чиновника с должности со ссылкой на вице-мэра Анну Терешкову.

Ранее редакция сообщала о массовом исходе чиновников правительства Красноярского края.