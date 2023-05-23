Wildberries и Ozon объявили о прекращении работы устаревших версий приложений с 24 мая

Популярные у новосибирцев маркетплейсы Wildberries и и Ozon приняли решение о завершении работы некоторых версий своих мобильных приложений с 24 мая 2023 года. В результате владельцы некоторых iPhone не смогут сделать заказы через свои гаджеты.

Так, Wildberries остановит работу прежней версии приложения на устройствах iPhone с iOS от 13 и младше. Обладатели iPhone 6 или 6 Plus вовсе не смогут воспользоваться приложением.

Аналогичное решение приняли и на Ozon. Компания прекратит поддержку ранних версий своего приложения. Как уточнили в интернет-магазине, для корректной работы должна быть версия ОС гаджета не ниже 14.

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