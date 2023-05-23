Производители колбасы просят власти ограничить экспорт курицы

Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился в Минсельхоз с предложением ограничить экспорт курицы или ввести квоту на беспошлинный импорт курицы, чтобы цены на внутреннем рынке стали более стабильными, передает «Российская газета».

В последнее время произошел резкий скачок цен на мясо кур, что привело к увеличению цен и на свиные полутуши, потому что мясопереработчики скорректировали рецептуру и подорожавшее филе заменили на нежирную свинину.

При этом отмечается, что количество курицы на рынке возросло, однако, и этого оказалось недостаточно для стабилизации рынка.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что производство мяса птицы в стране не падает, скорее наоборот, в этом году оно может увеличиться до 5,38 млн тонн (5,3 млн тонн в 2022 году). Но также растет экспорт: в текущем году он может увеличиться до 350 тыс. тонн (339,7 тыс. тонн в 2022 году).

В Россельхознадзоре увеличение стоимости птицы связывают со вспышками птичьего гриппа, уточнили в издании. С начала года в 22 регионах зарегистрировано 45 случаев гриппа птиц, 36 из которых у дикой птицы, 9 — у домашней.

По мнению гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, рост цен на курицу произошел не из-за птичьего гриппа или большого экспорта, а по причине повышенного спроса.

Руководител исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что потребитель старается экономить, поэтому курица, как самый дешевый источник белка, сейчас в почете. Инициативу мясопереработчиков он не поддерживает и называет бессмысленной, даже более того — вредной.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев отметил, что розничные цены на тушку цыпленка-бройлера в сетях — членах АКОРТ снизились более чем на 3% с начала мая, а самая низкая цена за килограмм этой продукции составила почти 130 рублей.

— Средняя закупочная цена во вторую неделю мая действительно возросла, однако также оказалась ниже стоимости в оптовом сегменте, — заключил Караваев.

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