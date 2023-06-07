Алексей Толоконский возглавил футбольный клуб Новосибирск

Алексей Толоконский назначен генеральным директором футбольного клуба «Новосибирск». Соответствующая информация появилась на официальном сайте клуба в среду, 7 июня.

На пресс-конференции клуба новый руководитель отметил, что основной задачей для клуба является возврат команды в футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее Алексей Толоконский работал главой управления физкультуры и спорта мэрии. Накануне стало известно, что чиновник уволился из мэрии, написав заявление по собственному желанию.

Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Новосибирск» (АНО «ФК «Новосибирск») создана в 2019 году в соответствии с распоряжением губернатора Новосибирской области. Учредителем АНО «ФК «Новосибирск» является правительство Новосибирской области в лице министерства физической культуры и спорта Новосибирской области. В структуру ФК «Новосибирск», помимо основной команды, входят также молодёжный фарм-клуб, Академия и с апреля 2021 года женский коллектив. Предыдущий генеральный директор футбольного клуба Андрей Полищук уволился в апреле 2023 года. Он занимал этот пост меньше года, с августа 2022 года.

Ранее редакция сообщала, что главным тренером футбольного клуба «Новосибирск» стал Михаил Сальников.