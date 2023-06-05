Главным тренером футбольного клуба «Новосибирск» стал Михаил Сальников

Новым главным тренером команды «Новосибирск» стал Михаил Сальников. Назначение было объявлено после матча против «Тюмени», 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба команды.

До этого новый тренер руководил «Велес» и «Челябинск», который под его руководством дважды становился серебряным и один раз бронзовым призёром четвертой группы Второй лиги.

Сальников вступил в должность с 4 июня, так как по Регламенту ФНЛ Клуб был обязан определиться с главным тренером в течение 30 дней после расторжения контракта с Денисом Бояринцевым.

Бояринцевым был главным тренером команды с 2022 года. Под его руководством команда провела пять матчей, одержала одну победу и заняла пятое место в группе после первого этапа соревнований. Ранее был тренером в таких командах как: «Торпедо-д» (Москва), «Носта» (Новотроицк), «Текстильщик» (Иваново), «КАМАЗ» (Набережные Челны), «Родина» (Москва).

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