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«Нарушителей кнутом на площади стегать»: губернатор пожалел, что нет такой меры ответственности за качество ремонта дорог

  • 07/06/2023, 13:22
Автор:
качество ремонта дорог в Новосибирской области
Новосибирским дорожникам в среднем поставили четвёрку за работу.

Наивысшей оценки заслуживают дороги федерального уровня, чуть пониже регионального, ещё ниже муниципального. Такую оценку дали работе дорожной отрасли представители областной власти в ходе прямого эфира «ГТРК-Новосибирск»

Качество федеральных трасс неплохое, говорит губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Там основная проблема низкая пропускная способность. Что касается областных и местных дорог, то здесь нареканий больше. Объёмы предстоящих работ больше, чем мы сделали за последние 5 лет, хотя там тоже сделано много. Ну, и отдельный предмет нареканий это качество содержания дорог. Но это другая тема.

Аналогичную оценку даёт и председатель комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко.

Сам за рулём много езжу, говорит депутат. Положительная тенденция улучшения качества дорог присутствует. Сегодня ссылаться на то, что нет денег от лукавого. Административный ресурс должен работать. Организационные вопросы сегодня ещё присутствуют. Это подготовка проектно-сметной документации, качество ремонта. Думаю, что в ближайшее время мы добьёмся тех показателей, которых достойны Новосибирска и Новосибирская область. Дороги и транспорт региона, как его визитная карточка, выглядят довольно прилично, но ещё нужно работать. Пока четвёрку бы поставил смело.

Как было озвучено в ходе эфира со ссылкой на агентство «РИА-Рейтинг», Новосибирская область по качеству дорог регионального и местного значения находится посередине, не входя ни в топ лучших, ни в топ худших по этому показателю регионов. Сами участники эфира отметили положительные тенденции в отрасли за последние несколько лет рост финансирования дорожных работ, усиление контроля за работой подрядных организаций.

В этом году новый подход: мы совместно с подрядными организациями начинаем не просто разбирать причины появления дефектов, а обучать ключевых специалистов организации для того, чтобы этот не допускать, сообщит губернатор. Санкции достаточно жёсткие, но не настолько, как хотелось бы вплоть до того, чтобы нарушителей кнутом на площади стегать. Но в рамках законодательства повысили размер штрафных санкций и требуем устранения дефектов за собственный счёт. Вплоть до крайней меры внесения организации в список недобросовестных и, соответственно, закрытие возможности участвовать в дальнейших конкурсах на ремонты дорог.

В то же время ещё остаются такие вопросы, как, в частности, подготовка кадров для дорожно-строительных работ, а также общее состояние улично-дорожной сети, особенно в областном центре.

Улично-дорожная сеть в городе формировалась в 60-70 годы, говорит начальник управления автодорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов. Нагрузка на ось, которая тогда была распространена для грузового транспорта, была рассчитана на 5 6 тонн. Сейчас нагрузка значительно возросла. Естественно, дорожная сеть стареет. Чтобы привести её в порядок, необходимо ремонтировать примерно 300 км/год.

По подсчётам, начальника управления, на то, чтобы единовременно довести до ума всю городскую улично-дорожную сеть, требуется порядка 66 млрд руб. Пока же общая сумма на эти цели как из городского, так и областного бюджетов составляет 20 млрд.

По информации правительства Новосибирской области, в период 2018 2022 год приведено в нормативное состояние более 3 тыс км областных и местных дорог, что вдвое больше, чем за предшествующие 5 лет. Из федерального средства привлечено более 46 млрд руб.

Ранее редакция сообщала о перспективах строительства Южного транзита.

Фото базовое — правительства Новосибирскорй области, внутри текста —  скриншот с эфира ГТРК-Новосибирск.

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирская область

Теги : финансирование Сергей Эпов Правительство области контроль за подрядчиками дорожный ремонт Валерий Ильенко Андрей Травников


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