«Нарушителей кнутом на площади стегать»: губернатор пожалел, что нет такой меры ответственности за качество ремонта дорог

Наивысшей оценки заслуживают дороги федерального уровня, чуть пониже — регионального, ещё ниже — муниципального. Такую оценку дали работе дорожной отрасли представители областной власти в ходе прямого эфира «ГТРК-Новосибирск»

— Качество федеральных трасс неплохое, — говорит губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Там основная проблема — низкая пропускная способность. Что касается областных и местных дорог, то здесь нареканий больше. Объёмы предстоящих работ больше, чем мы сделали за последние 5 лет, хотя там тоже сделано много. Ну, и отдельный предмет нареканий — это качество содержания дорог. Но это — другая тема.

Аналогичную оценку даёт и председатель комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко.

— Сам за рулём много езжу, — говорит депутат. — Положительная тенденция улучшения качества дорог присутствует. Сегодня ссылаться на то, что нет денег — от лукавого. Административный ресурс должен работать. Организационные вопросы сегодня ещё присутствуют. Это подготовка проектно-сметной документации, качество ремонта. Думаю, что в ближайшее время мы добьёмся тех показателей, которых достойны Новосибирска и Новосибирская область. Дороги и транспорт региона, как его визитная карточка, выглядят довольно прилично, но ещё нужно работать. Пока четвёрку бы поставил смело.

Как было озвучено в ходе эфира со ссылкой на агентство «РИА-Рейтинг», Новосибирская область по качеству дорог регионального и местного значения находится посередине, не входя ни в топ лучших, ни в топ худших по этому показателю регионов. Сами участники эфира отметили положительные тенденции в отрасли за последние несколько лет — рост финансирования дорожных работ, усиление контроля за работой подрядных организаций.

— В этом году новый подход: мы совместно с подрядными организациями начинаем не просто разбирать причины появления дефектов, а обучать ключевых специалистов организации для того, чтобы этот не допускать, — сообщит губернатор. — Санкции достаточно жёсткие, но не настолько, как хотелось бы вплоть до того, чтобы нарушителей кнутом на площади стегать. Но в рамках законодательства повысили размер штрафных санкций и требуем устранения дефектов за собственный счёт. Вплоть до крайней меры — внесения организации в список недобросовестных и, соответственно, закрытие возможности участвовать в дальнейших конкурсах на ремонты дорог.

В то же время ещё остаются такие вопросы, как, в частности, подготовка кадров для дорожно-строительных работ, а также общее состояние улично-дорожной сети, особенно в областном центре.

— Улично-дорожная сеть в городе формировалась в 60-70 годы, — говорит начальник управления автодорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов. — Нагрузка на ось, которая тогда была распространена для грузового транспорта, была рассчитана на 5 — 6 тонн. Сейчас нагрузка значительно возросла. Естественно, дорожная сеть стареет. Чтобы привести её в порядок, необходимо ремонтировать примерно 300 км/год.

По подсчётам, начальника управления, на то, чтобы единовременно довести до ума всю городскую улично-дорожную сеть, требуется порядка 66 млрд руб. Пока же общая сумма на эти цели как из городского, так и областного бюджетов составляет 20 млрд.

По информации правительства Новосибирской области, в период 2018 — 2022 год приведено в нормативное состояние более 3 тыс км областных и местных дорог, что вдвое больше, чем за предшествующие 5 лет. Из федерального средства привлечено более 46 млрд руб.

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