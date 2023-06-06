Cамый большой в Сибири отель премиум-класса открылся на курорте «Манжерок»

На курорте Сбера «Манжерок» открылся пятизвёздочный отель, который стал самым большим отелем премиум-класса в Сибири. Бронирование уже доступно на сайте отеля, при этом весь июнь действуют специальные сниженные тарифы.

Проект гостиничного комплекса создан с учётом ландшафта: он максимально интегрирован в окружающую среду, а непрямые линии фасада отсылают к национальным традициям Алтая. Общая площадь отеля превышает 56 тыс. кв. метров — это современное мультифункциональное пространство в природном стиле. В оформлении преобладают натуральные, экологически чистые материалы и элементы озеленения. Отель предлагает гостям 304 номера, в том числе 38 люксов и два президентских номера площадью 162 кв. метра с открытой террасой 234 кв. метра, тремя комнатами и обзорным панорамным видом. В дизайне отеля природные мотивы переосмыслены в современном ключе, а в обслуживании поставлена высокая планка индивидуального сервиса: отель обещает стать центром светской и деловой жизни.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Горный Алтай обладает огромным туристическим потенциалом, где хорошо отдыхать в любое время года. Именно поэтому мы изначально задумывали «Манжерок» как всесезонный курорт для семейного отдыха, который впечатлит даже самых бывалых путешественников. Открытие уникального 5-звёздочного отеля — очередной этап развития курорта, который мы хотим сделать одним из лучших в стране. История «Манжерока» наглядно показывает, какой синергии можно добиться, когда природные красоты встречаются с современной инфраструктурой, продуманным дизайном, высочайшим комфортом и искренней заботой о каждом госте. И особенно важно, что всё это создаёт новые рабочие места, увеличивает налоговые поступления в бюджет и способствует устойчивому развитию Республики Алтай как одного из ведущих туристических центров страны».

В 2022 году проект Сбера «Манжерок» получил туристический «Оскар», став лауреатом национальной премии «Горы России» сразу в двух номинациях: «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха» и «Инвестиционный проект года». Ранее он был назван лучшим курортом России для семейного горнолыжного отдыха в сезоне 2019/2020. С 2018 года курорт многократно признавался лучшим по версии Ski Business Awards и удостоен восьми наград.