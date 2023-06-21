Сибирячки продают 330 пакетиков сахара за 500 тысяч рублей

В Новосибирске на одном из местных сайтов объявлений 30-летняя Ника Климова и ее подруга Оксана Копань продают 330 пакетиков сахара за полмиллиона рублей, пишет КП-Новосибирск. Эту сладкую коллекцию они собирали в разных городах и странах в течение 14 лет.

— Мы закидывали упаковки в сумки и приносили домой с мыслью «студенту все пригодится». А потом я поняла, что хочу коллекционировать, — рассказала изданию о зарождении уникальной коллекции ее хозяйка Ника Климова.

Друзья привозили Нике пакетики из Сочи, Магадана, США, Турции, Барселоны, Кореи, Японии, Грузии. А Оксана Копань, насмотревшись на подругу, начала собирать сахар уже в свою «копилку».

Через 14 лет Ника Климова решила ее продать. С Оксаной они объединили свои коллекции и в результате получили 330 пакетиков сладкого песка.

В настоящее время женщины желают найти человека, который сможет оценить коллекцию по достоинству. Сибирячки убеждены, что озвученная ими цена вполне обоснованна, однако, если найдется тот, кого они ищут, то и торг будет уместен.