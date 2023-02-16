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Компании МСБ могут получить кредит под залог недвижимости без посещения Росреестра

  • 16/02/2023, 17:38
Банк «Левобережный» самостоятельно подаст документы на регистрацию в рамках программ кредитования малого и среднего бизнеса.

новости бизнесаКлиентам не требуется дополнительно собирать пакет документов и ехать в Росреестр или МФЦ совместно с собственники закладываемой недвижимости или с продавцом. Банк подаст документы на регистрацию залога недвижимости в электронном виде. Вам нужно только подписать их электронно-цифровой подписью со своего телефона или компьютера. Онлайн-подписание доступно как юридическим, так и физическим лицам.

Благодаря сервису, регистрация залога недвижимости осуществляется в ускоренном режиме, и возможна в дату заключения договора. Клиент может получить кредит после электронного подтверждения УФРС о принятии документов по сделке. А после закрытия кредита банк снимет обременение самостоятельно.

Если вы еще не брали кредит на развитие бизнеса в Банке «Левобережный», вы можете воспользоваться специальным предложением «Попади в десятку». Сумма — до 60 млн рублей, срок — до 10 лет, ставка — 10% годовых при полном обеспечении. Залогом может выступать жилая, коммерческая или производственная недвижимость (не менее 50% от суммы кредита). Предложение действует для компаний МСБ до 31 мая 2023 г.

Подать заявку на кредит вы можете на сайте, в ОНЛАЙН-офисе или офисах Банка «Левобережный». Подробности по телефону 8-800-3333-555.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: shutterstock.com

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Регионы: Сибирь

Теги : кредит под залог недвижимости Банк Левобережный


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