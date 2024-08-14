Приставы обязали компанию в Новосибирске выплатить рабочим более 1 млн рублей зарплаты

В Новосибирске организация задолжала сотрудникам зарплату на 1,1 миллиона рублей.

После ареста счета компании на прием к приставам пришел ее представитель.

– На исполнении в отделении судебных приставов по Заельцовскому району находилось 34 исполнительных производства в отношении акционерного общества, – отмечается в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Как только судебные документы были переданы для исполнения, пристав сделала запросы в различные органы. Затем было вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства, хранящиеся в банке.

Узнав о том, что основной счет организации арестован, представитель должника пришла к приставам. Она предъявила платёжные поручения. Директор погасил всю задолженность перед сотрудниками.

Ранее редакция сообщала о том, что около 1 млн рублей взыскали с работодателя за вынужденные прогулы работников в Новосибирске.