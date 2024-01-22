Депутат попросил Мишустина вернуть 20 млрд рублей Новосибирску

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко (СРЗП) обратился к премьер-министру правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением вернуть Новосибирской области 20 млрд рублей, которые Генпрокуратура взыскала с бывшего собственника ОАО «Новосибирскэнерго» (Сейчас «Сибэко». — Ред.) Михаила Абызова.

— Проблема с износом системы теплоснабжения в Новосибирске сложилась из-за халатной политики прошлых лет ОАО «Новосибирскэнерго». Полученные в регионе средства не вкладывались в ремонт теплосетей, а выводились из области через мошеннические схемы, —пишет Аксененко.

Депутат предложил рассмотреть возможность направить в бюджет региона взысканные с Абызова средства для компенсации отрасли ранее нанесенного ущерба и модернизации комплекса жилищно-коммунального хозяйства города.

В конце декабря подобное предложение на комитете по ЖКХ регионального парламента поднимал депутат Вячеслав Илюхин. Он также предлагал обратиться к Михаилу Мишустину. Илюхин подчеркивал, что эта сумма вполне сопоставима с объемом инвестиций, которые планирует вложить СГК в модернизацию энергосистемы Новосибирска в рамках альткотельной за 10 лет.

Для того, чтобы понимать значимость 20 млрд для энергосистемы региона стоит вспомнить о том, что за 10 лет СГК планирует инвестировать в систему теплоснабжения области 19,2 млрд рублей в рамках альткотельной и почти 6 млрд в рамках тепловой концессии.

Напомним, в настоящее время в регионе идет расследование причин масштабной коммунальной аварии, которая произошла в левобережье Новосибирска и оставила без тепла сотни домов в Ленинском и Кировском районах города. В связи с этим в Новосибирске был объявлен режим ЧС, оперативный штаб возглавил вице-губернатор Сергей Семка.

Впрочем, судя по информации, которая появляется в соцсетях, депутаты выступают еще с одним предложением по следам аварии. В частности, депутат регионального парламента от КПРФ Роман Яковлев объявил сбор подписей за национализацию тепловых систем города.

К обсуждению темы подключились и общественники. К примеру, Евгений Митрофанов интересуется в своем телеграм-канале почему ни мэрия, ни правительство не посчитали сколько денег собрало «Сибэко» через тариф с потребителей за муниципальные сети за 6 лет по концессионным соглашениям №13 и №14 от 2017 года (Заключено при собственнике Михаиле Абызове. — Ред.). В 2018 году «Сибэко» приобрело ООО «Сибирская генерирующая компания». Концессии были расторгнуты в 2021 году.

Ранее редакция рассказывала о том, что Михаил Абызов приговорен к 12 годам колонии строгого режима со штрафом. Его бывшие подчиненные получили от 8 до 11 лет.