Главэкспертиза согласовала проект нового кампуса в НГУ

Проект первой очереди строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета в Новосибирске получил положительное заключение ГБУ «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области»

Отмечается, что кампус будет построен в рамках национального проекта «Наука и университеты» уже в 2024 году.

Первая очередь проекта кампуса НГУ предполагает строительство трех объектов — учебного корпуса и досугового центра физико-математической школы НГУ, а также общежитий НГУ на 690 мест. Вторая очередь предполагает строительство корпуса поточных аудиторий с проектным центром и научной библиотекой, научно-исследовательского центра и учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана. Общая площадь застройки составит свыше 78 тыс. кв. м.

По данным НГУ на 12 июля, техническая готовность учебного центра СУНЦ НГУ – 38 %, досугового центра СУНЦ НГУ – 34%, двух блоков комплекса студенческих общежитий на 690 мест – 33 % и 34 %, соответственно.

Параллельно ведутся работы по строительству объектов второй очереди: техническая готовность корпуса поточных аудиторий НГУ со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом – 18%. Его площадь составит 16 тысяч кв метров. Кроме того, ведутся работы по устройству кирпичных перегородок и устройству стяжки пола подземного этажа и по устройству вертикальных конструкций 3-го этажа.

Техническая готовность научно-исследовательского центра НГУ (11 тысяч кв метров) и учебно-научный центр института медицины и психологии В. Зельмана НГУ (12,5 тысяч кв метров) – 3%. Ведутся работы по устройству фундаментной плиты здания УНЦ и по устройству котлована здания НИЦ. Площадь зданий второй очереди составит более 40 тыс. кв. м, при этом комплекс рассчитан на обеспечение работы более 3 тыс. студентов и научных работников.

По словам ректора НГУ Михаила Федорука, сейчас в университете обучается 8,6 тыс. студентов, в том числе 1,5 тыс. иностранцев. После ввода масштабного проекта в эксплуатацию планируется, что число студентов увеличится минимум на 20 % — до 12 тыс., в том числе до 3 тыс. обучающихся из-за рубежа.

«Создание сети современных кампусов» – это федеральный проект, реализуемый в рамках национального проекта «Наука и университеты». Идея о создании современного кампуса была впервые озвучена в Новосибирске в ходе визита председателя Правительства РФ Михаила Мишустина 5 марта 2021 года. Позднее Новосибирская область вошла в число 8 пилотных регионов, отобранных Министерством науки и высшего образования России в 2021 году. Всего по планам к 2030 году по всей стране появится сеть из 30 кампусов мирового уровня.

Ранее редакция сообщала, что министр науки РФ Валерий Фальков проинспектировал строительство кампуса в Новосибирске.