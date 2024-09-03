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Показываем, как выглядит Первомайский сквер после реконструкции

  • 03/09/2024, 13:00
Автор: Артем Рязанов
Показываем, как выглядит Первомайский сквер после реконструкции
Все работы на объекте завершены.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о завершении реконструкции Первомайского сквера во время оперативного совещания в региональном правительстве.

Ранее срок сдачи сквера переносился несколько раз. Последней заявленной датой готовности было 15 августа, но и тогда сроки сорвались.

Благоустройство началось в мае 2023 года. Изначально работы планировалось завершить 15 октября того же года. Городские власти объясняли задержку многими нестационарными объектами на территории.

Показываем, как выглядит Первомайский сквер после реконструкции

Сейчас сквер представляет из себя оазис зелени. Здесь появились новые кустарники и деревья. В парке можно увидеть венгерскую сирень. Деревья, которые были лишними, убрали, а остальные аккуратно пронумеровали. Некоторые клумбы демонтировали, а на их месте появилась тротуарная плитка.

Показываем, как выглядит Первомайский сквер после реконструкции

Многие горожане рады, что в центре города облагородили место для прогулок. Но не всем понравилось это преображение.

– Господи, наконец открыли сквер.

– Теперь можно погулять. Красиво, конечно, сделали.

– Ужас. Мне не нравится.

– Раньше было гораздо уютней в сквере, а сейчас как-то необычно.

Ранее редакция сообщала о том, что на левом берегу Новосибирска откроют новый сквер.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Артём Рязанов

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : реконструкция Первомайский сквер


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