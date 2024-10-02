Почти 3 тонны картошки изъяли с точки незаконной торговли в Новосибирске

Почти три тонны картошки были изъяты с точки незаконной торговли в Новосибирске.

Незаконная картошка была обнаружена в ходе рейда специалистом управления потребительского рынка мэрии.

– Во время рейда в Ленинском районе на ул. Большой, 369, корпус 1 был выявлен факт торговли картофелем в неустановленном месте, – отмечается в сообщении властей.

Незаконная торговля была незамедлительно пресечена, а весь реализуемый товар общим весом 2,9 тонны изъят.

В отношении человека, осуществлявшего торговлю без соответствующего разрешения, были составлены протоколы об административном правонарушении.

Ранее редакция сообщала о том, что более 400 кг опасных арбузов забрали у мигрантов на Хилокской в Новосибирске.