Почти 3 тонны картошки изъяли с точки незаконной торговли в Новосибирске

Почти три тонны картошки были изъяты с точки незаконной торговли в Новосибирске.
Незаконная картошка была обнаружена в ходе рейда специалистом управления потребительского рынка мэрии.
– Во время рейда в Ленинском районе на ул. Большой, 369, корпус 1 был выявлен факт торговли картофелем в неустановленном месте, – отмечается в сообщении властей.
Незаконная торговля была незамедлительно пресечена, а весь реализуемый товар общим весом 2,9 тонны изъят.
В отношении человека, осуществлявшего торговлю без соответствующего разрешения, были составлены протоколы об административном правонарушении.
Ранее редакция сообщала о том, что более 400 кг опасных арбузов забрали у мигрантов на Хилокской в Новосибирске.
Источник фото: мэрия Новосибирска
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