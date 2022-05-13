Alpen Gold, Picnic и Milka могут подорожать на 15%

Ожидается, что также бисквиты Belvita, «Юбилейное», «Барни» станут дороже на 10-19%, жевательные резинки Dirol и Halls подорожают на 10%, пишут «Известия» со ссылкой на производителя. При этом решение об изменении розничных цен будут принимать торговые сети.

Это происходит на фоне роста цен на ингредиенты, которые с июля прошлого года подорожали на 43%. Отдельные компоненты, например сахар, масло, орехи и молоко, выросли в цене более чем на 50%. Повышение отпускных цен призвано сохранить высокое качество продукции и стабильный цикл производства, пояснили в Mondelez.

Напомним, компания Mondelez планировала построить завод в Промышленно-логистическом парке Новосибирска. Его ввод первоначально был намечен на 3 квартал 2015 года. Инвестор намеревался вложить в предприятие более 4 млрд рублей. Предполагалось, что на полную мощность — 50 тысяч тонн продукции в год — предприятие выйдет не позднее 2020 года. Ассортимент должен был состоять из таких брендов как Alpen Gold, Milka, «Юбилейное», «Медвежонок Барни», TUC. Однако, в декабре 2019 планы инвестора поменялись и он выставил объект на продажу.

Ранее Nestle и Unilever уведомили торговые сети о подорожании продукции до 45% с 1 апреля. Для детского питания (Gerber, Nan Optipro, Nestogen) и готовых завтраков (Cini Minis, Fitness, Kosmostars) было объявлено повышение цен на 20-30%, какао и напитки Nesquik — на 20-25%.