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«Быстрее, выше, сильнее!»: в конкурсе «Сибирь.ПРО» вновь открыта номинация «ПРО спорт»

  • 13/05/2022, 15:15
Межрегиональный конкурс «Сибирь.ПРО», который проводится при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, в семнадцатом сезоне стартует с номинацией «ПРО спорт».

новости компанийНапомним, что номинация о развитии массового, профессионального и адаптивного спорта, реализации социальных инициатив в этой сфере, а также пропаганде здорового образа жизни дебютировала на проекте в 2013 году, сразу же став одной из востребованных среди журналистов.

Спорт и увлечение населения активными видами отдыха приобретают в современном обществе все большее значение. Регулярные занятия физкультурой помогают укрепить здоровье, сохранить отличную физическую форму, оставаться деятельными на протяжении долгих лет, а результаты российских спортсменов на крупных турнирах и проведение в России соревнований высокого уровня способствуют популяризации спорта высших достижений.

Дополнительный импульс для развития сегодня получают детско-юношеский и студенческий спорт. Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин: «Путь в большой, олимпийский спорт начинается в детстве, а успехи выдающихся спортсменов служат примером, во многом определяют выбор молодых людей, выбор молодёжи в пользу здорового, активного образа жизни».

Победа в номинации присуждается авторам за материалы о сибиряках, увлеченных самыми разными видами спорта; победителях Олимпиад и Паралимпиад разных лет; чемпионах, достигших высоких результатов, и тех, кто только собирается покорять пьедесталы соревнований. Особое внимание отведено работам журналистов, освещающих мероприятия в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

За все время проведения ежегодных пресс-туров конкурса «Сибирь.ПРО» победители смогли ознакомиться с крупными спортивными сооружениями сибирских регионов. Так, сибирские корреспонденты побывали в фанпарке «Бобровый лог» и на стадионе «Енисей» – объектах XXIX Всемирной зимней Универсиады, которая прошла в Красноярске в 2019 году. Строительная площадка ледового дворца для хоккея с мячом и конькобежного спорта «Кузбасс» приняла лидеров XV юбилейного конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Год спустя победители «Сибирь.ПРО»-2021 года вновь посетили спортивный объект и оценили масштабы введенного в эксплуатацию спортивного сооружения. Ледовый комплекс является самым большим за Уралом – он рассчитан на шесть тысяч зрителей.

В главном журналистском соревновании Сибири участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные в печатном, интернет-СМИ или на сайте электронного СМИ с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.

Фото предоставлено организатором конкурса

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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