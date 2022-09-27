Пельмени из Сибири могут стать гастрономическим символом России

Сибирские пельмени могут стать гастрономическим символом не только Новосибирской области и Сибири, но и всей России, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на заявление замминистра экономического развития Новосибирской области, главы управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма Анны Павловой.

— Мы с Роспатентом обсуждаем тему того, что сибирские пельмени – это наше исконное блюдо. В этом году мы даже зарегистрировали географическое указание уникального рецепта ручной лепки пельменей одного грантополучателя из сферы туризма, — рассказала Анна Павлова.

По словам Павловой, различные рыбные яства, пельмени, сибирские настойки, сбитень и взвары являются эдакой гастрономической «фишечкой» нашего региона.

В довольно амбициозных планах объявить сибирские пельмени нематериальным культурным наследием России в целом.

— Это долгий процесс, нужно обсуждать на межнациональном, затем на федеральном уровне. Но мы хотим, — подчеркнула Анна Павлова.

Ранее редакция сообщала, что Коченевские пельмени признаны лучшими в стране.