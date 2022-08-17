Алтайские таможенники пресекли вывоз из России более 20 тонн сахара

Сотрудники мобильной группы Алтайской таможни пресекли две попытки вывоза сахарного песка и сахарной пудры в Казахстан. Мероприятия проводились во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Автомобиль с запрещенным к вывозу товаром таможенники остановили в районе автомобильного пункта пропуска «Веселоярск». В грузовом отсеке транспортного средства находилось 400 мешков с сахаром общим весом 20 тонн.

В другом случае в грузовом автомобиле перевозили приправы в ассортименте, в том числе 1800 пакетиков сахарной пудры общим весом 90 кг.

В отношении нарушителей Алтайская таможня возбудила дела об административных правонарушениях по статье 16.3 Кодекса об АП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров из РФ).

Транспортные средства с запрещенными к вывозу товарами возвращены на территорию России.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства РФ № 361 «О введении временного запрета на вывоз сахара белого и сахара-сырца тростникового из Российской Федерации» с 15 марта 2022 года до 31 августа 2022 года вывоз из России сахара запрещён.