В Новосибирске экс-полицейский избежал наказания за сбитого пешехода

В Новосибирске бывший сотрудник полиции заплатит 750 тысяч рублей за сбитого пешехода, сообщает КП-Новосибирск. Суд освободил его от наказания «в связи с истечением сроков давности».
По данным ГИБДД, в октябре 2018 года водитель седана Nissan Almera сбил 22-летнего пешехода, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Молодой человек получил открытый перелом черепа, тяжёлый ушиб головного мозга и закрытый перелом ноги, впал в кому. После восстановления и реабилитации получил инвалидность.
В мае 2020 года Первомайский районный суд назначил для виновника ДТП полтора года ограничения свободы. Адвокат обвиняемого обжаловал приговор, апелляция оставила его в силе, кассационная инстанция отменила и направила на новое рассмотрение.
— Суд вновь назначил 1,5 года ограничения свободы с запретом заниматься работой, связанной с управлением транспортом. Однако в связи с истечением сроков давности обвиняемый был освобожден от уголовной ответственности. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму в 750 тысяч рублей, — сообщила помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.
Приговор не вступил в законную силу.
Фото: pixabay.com — Daniel_B_photos
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