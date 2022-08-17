Комплексная застройка в Академгородке — за или против?

Часть общественников выступает в поддержку застройки микрорайона Щ в Советском районе в соответствии с концепцией КРТ (Комплексное развитие территорий. — Ред.). Такую точку зрения они высказали по итогам встречи с депутатом горсовета Светланой Каверзиной, о чем депутат сообщает на своей странице в соцсети. По ее словам, вместе с жителями уже подготовили план дальнейших действий по отстаиванию КРТ, раскрыть который участники встречи пока не готовы.

— Жители категорически против отмены КРТ, — пишет депутат. — Будут бороться за свое право на достойное жилье. Все понимают, что отмена КРТ приведет к точечной застройке, когда застройщик будет «откусывать» по 1-2 барака, что может оставить часть домов нерасселенными. Да и длиться будет десятилетиями. К сожалению, правительство области «по просьбе общественности» КРТ не согласовало.

— Мы считаем, что расселять ветхие дома необходимо, но делать это нужно думая о социальных и транспортных последствиях, — сообщает со своей стороны Наталья Пинус.

Напомним, что еще одна группа общественников Академгородка при поддержке другого депутата горсовета — Натальи Пинус (оба депутата независимые) на протяжении длительного времени выступает против комплексной застройки на данной территории. В связи с этим они провели пикеты с плакатами «Мэр, не превращай Щ в трущобы!», «Стоишь в пробке? Будешь стоять вечно!», «Без канализации? Без коммуникаций?» «Нет — бездумной застройке» «Каменным джунглям — нет!» «Нам нужны парки, а не элитное жилье» и другими. Напомним, что основной аргумент общественников этого фланга — недостаток социальной и инженерной инфраструктуры.

Ранее общественники подготовили петицию на имя мэра Новосибирска Анатолия Локтя и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, которых просили остановить реализацию проекта КРТ.

— Просим вас остановить планируемую реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ) Нижней зоны Академгородка, в том числе предполагающего строительство многоэтажных домов на месте 32 двухэтажек и увеличение числа жителей Нижней зоны Академгородка примерно на 12 000 человек, — говорится в тексте петиции. — Реализация планов мэрии Новосибирска в том виде, как это запланировано, без масштабных вложений в инфраструктуру, приведет к серьезному социальному, транспортному коллапсу, к перебоям в электро и теплоснабжении, в работе систем канализации.

По информации Натальи Пинус, петицию подписали более 1,2 тысячи человек.

Ранее редакция рассказывала, как общественников «расколол» принятый в свое время закон об особо охраняемых природных территориях.