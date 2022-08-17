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Комплексная застройка в Академгородке — за или против?

  • 17/08/2022, 12:01
Автор:
комплексная застройка Академгородка
У противников и сторонников концепции комплексной застройки микрорайона Щ своя «группа поддержки» в лице местных депутатов.

Часть общественников выступает в поддержку застройки микрорайона Щ в Советском районе в соответствии с концепцией КРТ (Комплексное развитие территорий. Ред.). Такую точку зрения они высказали по итогам встречи с депутатом горсовета Светланой Каверзиной, о чем депутат сообщает на своей странице в соцсети. По ее словам, вместе с жителями уже подготовили план дальнейших действий по отстаиванию КРТ, раскрыть который участники встречи пока не готовы.

Жители категорически против отмены КРТ, пишет депутат. Будут бороться за свое право на достойное жилье. Все понимают, что отмена КРТ приведет к точечной застройке, когда застройщик будет «откусывать» по 1-2 барака, что может оставить часть домов нерасселенными. Да и длиться будет десятилетиями. К сожалению, правительство области «по просьбе общественности» КРТ не согласовало.

новости Новосибирска

Общественники восстали против комплексного развития Академгородка

Напомним, что еще одна группа общественников Академгородка при поддержке другого депутата горсовета — Натальи Пинус (оба депутата независимые) на протяжении длительного времени выступает против комплексной застройки на данной территории. В связи с этим они провели пикеты с плакатами «Мэр, не превращай Щ в трущобы!», «Стоишь в пробке? Будешь стоять вечно!», «Без канализации? Без коммуникаций?» «Нет — бездумной застройке» «Каменным джунглям нет!» «Нам нужны парки, а не элитное жилье» и другими. Напомним, что основной аргумент общественников этого фланга — недостаток социальной и инженерной инфраструктуры.

Мы считаем, что расселять ветхие дома необходимо, но делать это нужно думая о социальных и транспортных последствиях, сообщает со своей стороны Наталья Пинус.

Ранее общественники подготовили петицию на имя мэра Новосибирска Анатолия Локтя и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, которых просили остановить реализацию проекта КРТ.

Просим вас остановить планируемую реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ) Нижней зоны Академгородка, в том числе предполагающего строительство многоэтажных домов на месте 32 двухэтажек и увеличение числа жителей Нижней зоны Академгородка примерно на 12 000 человек, говорится в тексте петиции. Реализация планов мэрии Новосибирска в том виде, как это запланировано, без масштабных вложений в инфраструктуру, приведет к серьезному социальному, транспортному коллапсу, к перебоям в электро и теплоснабжении, в работе систем канализации.

По информации Натальи Пинус, петицию подписали более 1,2 тысячи человек.

 

Ранее редакция рассказывала, как общественников «расколол» принятый в свое время закон об особо охраняемых природных территориях.

 

Фото со страницы Светланы Каверзиной «ВКонтакте»

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : недвижимость новосибирска КРТ Комплексная застройка


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