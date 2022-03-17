Американская биофармацевтическая компания приостановила поставки в РФ ботокса и филлеров

Из-за военной спецоперации на Украине американская биофармацевтическая компания AbbVie приостановила поставки в РФ ботокса и филлеров — самых популярных средств в российской эстетической медицине, сообщает «Ъ». О полной приостановке поставок ботокса, судя по сообщению, речи не идет: ботулинотерапия применяется также в урологии и неврологии, а AbbVie заявила, что продолжит обеспечение пациентов лекарствами в России.

В России производятся отечественные ботулотоксины: релатокс от «Микрогена» и миотокс от Центра им. М П. Чумакова — по биофармацевтическим и фармакологическим свойствам препараты мало чем отличаются от ботокса, указывает аналитик индустрии красоты Елена Москвичева. Также на российском косметологическом рынке был китайский лантокс, который сейчас используется только в лечебных целях, напоминает она.