Американская биофармацевтическая компания приостановила поставки в РФ ботокса и филлеров

Из-за военной спецоперации на Украине американская биофармацевтическая компания AbbVie приостановила поставки в РФ ботокса и филлеров — самых популярных средств в российской эстетической медицине, сообщает «Ъ». О полной приостановке поставок ботокса, судя по сообщению, речи не идет: ботулинотерапия применяется также в урологии и неврологии, а AbbVie заявила, что продолжит обеспечение пациентов лекарствами в России.
В России производятся отечественные ботулотоксины: релатокс от «Микрогена» и миотокс от Центра им. М П. Чумакова — по биофармацевтическим и фармакологическим свойствам препараты мало чем отличаются от ботокса, указывает аналитик индустрии красоты Елена Москвичева. Также на российском косметологическом рынке был китайский лантокс, который сейчас используется только в лечебных целях, напоминает она.
— С филлерами будет сложнее: кроме европейских и американских филлеров в России были востребованы препараты из Южной Кореи. Сейчас сотрудничество с южнокорейскими компаниями осложнилось: трудно проводить трансакции, страна попала в список недружественных, — говорит Москвичева. По ее словам, на рынке есть и местные филлеры — Amalain, Revi, но оценить долю импортного сырья в их производстве сложно.
Фото: pexels.com — Gustavo Fring
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