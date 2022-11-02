Американский ретейлер одежды Gap закрывает магазины в России

По сообщению собеседников «Известий», американский GAP полностью уйдет из России. Будут закрыты все магазины, при этом продажа бизнеса не планируется.

По словам директора консалтинговой компании CORE.XP, руководителя направления аренды торговых помещений Надежды Цветковой, пока все 11 магазинов бренда (десять в Москве и один в Санкт-Петербурге) все еще работают, однако, это может быть связано с тем, что GAP часть арендных контрактов обязывает сообщать об одностороннем разрыве с уведомлением за 3-6 месяцев. Иначе нужно будет заплатить штраф.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал изданию, что прекращение ведения бизнеса GAP в России произойдет после того, как в запасе не останется товаров.

Напомним, официально GAP заявила об уходе с российского рынка, совместно с другими иностранными компаниями, в марте этого года. Причиной послужили военные действия в Украине и возникшие в связи с санкциями против России проблемы с логистикой.

Тем не менее, уже в октябре, по данным агентства Reuters, поставки GAP в Россию возобновились. Тогда в компании пояснили, что это было связано с задержкой товара на таможне во время транзита из Турции, и тем, что заказы на продукцию были сделаны на много месяцев вперед.

Ранее редакция сообщала, что китайская телекоммуникационная компания Huawei больше не поставляет смартфоны в Россию.